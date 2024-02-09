С вещами на выход: почему частные детские сады выселяют из зданий школ Костанае

В ведомстве утверждают, что только один учредитель с 2019 года постепенно выводил свои сады из трех школ и сегодня полностью их вывел. Другие учредители («Үндестік» и «Ofsted») до сегодняшнего дня никаких мер не предприняли. При встрече с родителями специалисты отдела выяснили, что учредители не оповестили их об окончании срока аренды. Хотя и управление образования, и отдел образования письменно извещали их о том, что при невозможности размещения детей (нет здания, помещения), они должны об этом заранее предупредить всех родителей, поскольку именно учредители несут ответственность за создание условий для размещения воспитанников и решают вопрос о смене здания для своего бизнеса.