В Молдове опять поднимается волна протестов фермеров: Аграрии намерены перекрыть дороги и КПП на границе страны

«Ассоциацию “Сила фермеров” (Forta Fermierilor) уведомили, что сегодня, 9 февраля 2024, многие фермеры из других районов страны намерены присоединиться к протестам сельхозпроизводителей в Кагульском и Кантемирском районах», — сказано в заявлении организации.
Объявлено о следующих манифестациях: фермеры из Хынчештского района приедут на КПП Леушены; аграрии из Теленештского района выйдут на перекресток дорог Кишинев — Бельцы и Кишинев — Сороки; сельхозпроизводители из Каушанского района выйдут на дорогу Бендеры-Чимишлия, после села Салкуца, пересечение дорог на Токуз и Украинку; фермеры из Криулянского района выйдут рядом с внутренним таможенным постом на трассе Кишинев — Дубоссары, сообщает rusputnikmd.
«Кроме того, нас проинформировали о том, что фермеры в других районах планируют протестовать в субботу и в понедельник», — отметили в Ассоциации «Сила фермеров».