В Молдове опять поднимается волна протестов фермеров: Аграрии намерены перекрыть дороги и КПП на границе страны

Объявлено о следующих манифестациях: фермеры из Хынчештского района приедут на КПП Леушены; аграрии из Теленештского района выйдут на перекресток дорог Кишинев — Бельцы и Кишинев — Сороки; сельхозпроизводители из Каушанского района выйдут на дорогу Бендеры-Чимишлия, после села Салкуца, пересечение дорог на Токуз и Украинку; фермеры из Криулянского района выйдут рядом с внутренним таможенным постом на трассе Кишинев — Дубоссары, сообщает rusputnikmd.