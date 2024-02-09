С субботы в Кемерове ограничат движение автомобилей на нескольких участках

По данным кемеровской мэрии, с 10 утра субботы, 10 февраля, до 14 часов воскресенья, 11 февраля, закроют движение для автомобилей на ул. Тухачевского от Гагарина до Сибиряков-Гвардейцев. Перекрытие необходимо, чтобы завершить строительство водопровода в зоне реновации.
Власти уточняют, что перекрёстки Тухачевского-Гагарина и Тухачевского-Сибиряков-Гвардейцев останутся открытыми и проехать к домам по ул. Железнякова с ул. Тухачевского будет можно.
Пока участок будет перекрыт, автобусы № 2, 32, 36, 47, 85, 87, 91, 94, 99, 101, 105, 105а, 108, 115, 116, 117, 126, 128, 205 будут двигаться по пр. Ленина, ул. Терешковой, пр. Химиков, ул. Тухачевского и далее как обычно.
Также с 7 утра до 18 часов 10 февраля введут одностороннее движение на «Радуге» из-за лыжной гонки. Заехать территорию Рудничного бора можно будет с ул. Терешковой, а выехать по ул. Волкова через 1-й и 2-й переулки Волкова на пр. Шахтёров. В некоторых местах также запретят стоянку.