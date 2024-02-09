С субботы в Кемерове ограничат движение автомобилей на нескольких участках

Также с 7 утра до 18 часов 10 февраля введут одностороннее движение на «Радуге» из-за лыжной гонки. Заехать территорию Рудничного бора можно будет с ул. Терешковой, а выехать по ул. Волкова через 1-й и 2-й переулки Волкова на пр. Шахтёров. В некоторых местах также запретят стоянку.