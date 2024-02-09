В Прикамье суд обязал мать троих детей вернуть средства маткапитала

Мать троих детей обязали вернуть средства маткапитала государству в Прикамье, рассказали в Дзержинском районном суде.
«В 2008 году женщине выдали сертификат на материнский (семейный) капитал. В 2012 году на эти средства мать купила жилой дом и земельный участок в посёлке Оверята Краснокамского района. Она обязалась оформить недвижимость в общую собственность, с выделением долей детям, однако этого не сделала. Через месяц женщина продала дом», — рассказали в Дзержинском суде.
Суд пришёл к выводу, что действия многодетной матери повлекли её неосновательное обогащение, а улучшения жилищных условий семьи и детей так и не произошло.
С 45-летней пермячки взыскали более 359 тысяч рублей и государственную пошлину в доход бюджета.