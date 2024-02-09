Школьникам из Мысков показали, как работает местный разрез

«Походила по коридорам офиса и очаровалась. Узнала, что предприятие платит работникам высокую зарплату. Кроме того, здесь можно продвинуться по карьерной лестнице. Теперь подумываю поступить в учебное заведение с техническим уклоном, чтобы после получения образования прийти сюда работать», — говорит одна из участниц экскурсии Аня Молярова.