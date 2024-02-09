Школьникам из Мысков показали, как работает местный разрез

Школьники Мысков побывали на экскурсии на «Разрезе Кийзасском» (входит в Группу «Сибантрацит»), где познакомились с работой угольного предприятия и людьми, которые на нём трудятся. Ребятам показали химическую лабораторию, службу диспетчеров и дали задать интересующие вопросы главному технологу и геологу.
«Походила по коридорам офиса и очаровалась. Узнала, что предприятие платит работникам высокую зарплату. Кроме того, здесь можно продвинуться по карьерной лестнице. Теперь подумываю поступить в учебное заведение с техническим уклоном, чтобы после получения образования прийти сюда работать», — говорит одна из участниц экскурсии Аня Молярова.
Предприятие регулярно проводит профориентационные мероприятия с участием руководителей и главных специалистов «Разреза Кийзасского». Угольщики рассказывают о различных профессиях и о том, как в них прийти.