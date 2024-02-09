На Молдову надвигается сильная магнитная буря: Кого это может затронуть

Так, с 9 утра и до 12:00 дня, а также с 18:00 вечера и до полуночи нового дня сила колебаний в магнитном поле составит 3 балла. Пик геомагнитных возмущений придется на период с 12:00 до 18:00. Он достигнет отметки в 4 балла.