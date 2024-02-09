На Молдову надвигается сильная магнитная буря: Кого это может затронуть

Агрессивное состояние Солнца не утихает, поэтому метеозависимые люди должны быть готовы к очередным магнитным бурям.
Согласно прогнозам экспертов, в среду, 9 февраля 2024, на Землю вновь обрушится магнитная буря.
Специалисты отметили, что неспокойная геомагнитная обстановка будет сохраняться на протяжении ближайших нескольких дней. При этом точные даты пока не обнародованы. Предыдущая сильная вспышка была зафиксирована накануне, 8 февраля 2024.
Так, с 9 утра и до 12:00 дня, а также с 18:00 вечера и до полуночи нового дня сила колебаний в магнитном поле составит 3 балла. Пик геомагнитных возмущений придется на период с 12:00 до 18:00. Он достигнет отметки в 4 балла.
Напомним, что из-за магнитных бурь могут возникнуть головные боли, головокружение. В такие периоды необходимо ограничить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций, проводить больше времени на свежем воздухе.
Источник: rupor.md.