Жители Ферганы жалуются на постоянные отключения холодной воды

«Холодную воду отключают днем с 13:00 и неизвестно когда включат, также ночью отключают с 00:00 до 5:00 утра каждый день, не помыться, не постирать, не попить, люди уже устали, когда закончится этот беспредел», — пишет одна из жительниц Ферганы, обратившаяся с жалобой в редакцию Podrobno.uz.
Как сообщил другой местный житель, население Ахунбабаевского массива уже более пяти месяцев терпит перебои с питьевой водой.
Напомним, что в ноябре 2023 года Ферганской и Самаркандской областях в очередной раз выросли тарифы на холодную воду.