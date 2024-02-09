Жители Ферганы жалуются на постоянные отключения холодной воды

«Холодную воду отключают днем с 13:00 и неизвестно когда включат, также ночью отключают с 00:00 до 5:00 утра каждый день, не помыться, не постирать, не попить, люди уже устали, когда закончится этот беспредел», — пишет одна из жительниц Ферганы, обратившаяся с жалобой в редакцию Podrobno.uz.