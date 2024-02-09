Власти Краснодара прокомментировали затопленные кладбища в пригороде

Напомним, более месяца территория затоплена. Местная жительница показала нынешнюю обстановку. К могилам невозможно подойти, ибо кругом стоит вода.
Могилы плавают в воде под Краснодаром.
— По информации специалистов департамента городского хозяйства и ТЭК, кладбище хутора Ленина является поселковым и было обустроено до введения в действие закона о погребении и похоронном деле, в связи с чем система ливневой канализации на кладбище отсутствует, — уточнили в ведомстве.
В МЦУ Краснодара дополнили, что из-за отсутствия доступных территорий построить ливневки сейчас нельзя. Однако для устранения подтоплений на место направили водооткачивающую технику.