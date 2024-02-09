Власти Краснодара прокомментировали затопленные кладбища в пригороде

— По информации специалистов департамента городского хозяйства и ТЭК, кладбище хутора Ленина является поселковым и было обустроено до введения в действие закона о погребении и похоронном деле, в связи с чем система ливневой канализации на кладбище отсутствует, — уточнили в ведомстве.