Названа точная численность населения Казахстана

За 12 месяцев 2023 года зарегистрировано 120 тыс. браков, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число браков снизилось на 5,9%. Коэффициент брачности составил 6,07 на 1000 человек. Также за этот период было зарегистрировано 16,7 тыс. разводов (по данным органов РАГС без учета решений судов о расторжении брака), что также меньше уровня 2022 года на 5,3%. Коэффициент разводимости составил 0,84 на 1000 человек.