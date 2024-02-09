Воду отключат в жилых домах на восьми улицах Самары

На следующей неделе в Самаре отключат воду на восьми улицах из-за проведения ремонтно-профилактических работ. Об этом сообщает «РКС-Самара».
Во вторник, 13 февраля, с 8:00 до 21:00 без холодной воды останутся жители домов по улице Георгия Димитрова, 56, 70, 72, 74, 74а. А 15 февраля воды не будет с 9:00 до 20:00 по улице Марии Авейде, 2 и проспекту Металлургов, 77.
Также 15 февраля с 9:00 до 19:00 подачу ХВС ограничат на Партизанской, 38, 40, 42, 44, 46, 55, 55А, 56, Индустриальной, 4, 4А, Черновской, 1, 3/3 и Тухачевского, 1А. Бойлер поставят на улице Партизанской, 44.
В пятницу, 16 февраля, вода будет отсутствовать с 9:00 до 14:00 на Бельском переулке, 4, 5, 6, 8. Бойлер установят на Бельском переулке, 4. Отмечается, что информация является предварительной, в течение недели ее могут скорректировать.