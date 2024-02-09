Воду отключат в жилых домах на восьми улицах Самары

Во вторник, 13 февраля, с 8:00 до 21:00 без холодной воды останутся жители домов по улице Георгия Димитрова, 56, 70, 72, 74, 74а. А 15 февраля воды не будет с 9:00 до 20:00 по улице Марии Авейде, 2 и проспекту Металлургов, 77.