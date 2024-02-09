В девяти областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды

Согласно информации «КазАвтоЖол», движение ограничено в:
- Абайской области — 3 участка;
- Акмолинской области — 1 участок;
- Актюбинской области — 4 участка;
- Восточно-Казахстанской области — 5 участков;
- Карагандинской области — 1 участок;
- Костанайской области — 3 участка;
- Кызылординской области — 1 участок;
- Северо-Казахстанской области — 4 участка;
- Улытауской области — 1 участок.
«На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 816 единиц техники и 1605 человек».