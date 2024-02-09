Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В девяти областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды

По состоянию на 18:00 9 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 23 участках автодорог республиканского значения в 9 областях, сообщает Zakon.kz.
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 57% 761 мм рт. ст. +6°
Источник: Zakon.kz

Согласно информации «КазАвтоЖол», движение ограничено в:

  • Абайской области — 3 участка;
  • Акмолинской области — 1 участок;
  • Актюбинской области — 4 участка;
  • Восточно-Казахстанской области — 5 участков;
  • Карагандинской области — 1 участок;
  • Костанайской области — 3 участка;
  • Кызылординской области — 1 участок;
  • Северо-Казахстанской области — 4 участка;
  • Улытауской области — 1 участок.

«На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 816 единиц техники и 1605 человек».

"КазАвтоЖол"