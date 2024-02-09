В девяти областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды

По состоянию на 18:00 9 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 23 участках автодорог республиканского значения в 9 областях, сообщает Zakon.kz.