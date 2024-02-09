Помехи в ТВ-вещании из-за солнца ожидают омичей

Об этом рассказали в региональной РТРС. Дело в том, что 22 февраля начинается солнечная интерференция, которая затронет и регион.
Помехи могут быть ежедневными до 8 марта. Возникать с 11:44 до 12:41 продолжительностью от пары секунд до 17 минут. Из-за того, что по весне солнце смещается из одного полушария в другое — оно на несколько минут оказывается позади спутника.
Попробовать справиться с проблемой можно, перезагрузив телевизор и приставку. Напомним, ранее мы писали, что из-за штормового предупреждения дорожные службы Омска будут работать в усиленном режиме.