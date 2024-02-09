В Воронежской области потеплеет до +11 градусов

В понедельник, 12 февраля, в Воронежской области ожидается потепление. В светлое время суток столбики термометров в отдельных районах поднимутся до отметки в +11 градусов. Местами по региону возможны дожди. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
В столице Черноземья температура воздуха составит +1 … +3 градуса тепла. Ожидается небольшой дождь. Скорость южного ветра будет достигать 6−11 м/сек. Погоду будет определять циклон.
РИА «Воронеж» писало, что на выходных в областном центре под влиянием гребня антициклона ожидается морозная погода. В столице Черноземья может похолодать до −14 градусов.