Илья Авербух бесплатно покажет в Екатеринбурге ледовое шоу чемпионов. На нем выступят Алексей Ягудин, Максим Шабалин, Албена Денкова и другие известные фигуристы. Событие состоится 11 февраля в Преображенском парке в Академическом.
Известный фигурист приедет в уральскую столицу в рамках первого всероссийского зимнего фестиваля WinterFest. Днем на катке в Преображенском парке Илья Авербух проведет мастер-класс для юниоров. После него призер Олимпийских игр расскажет молодым екатеринбургским спортсменам, как пережить поражения и прийти к победе.
А в 17:30 на катке начнется главное событие дня — ледовое шоу чемпионов. Его откроют две екатеринбургские звездочки фигурного катания Виктория Русеева и Агния Арефьева.
На лед также выйдут: Алексей Ягудин, Максим Шабалин, Албена Денкова/Максим Ставиский, Артем Федорченко и другие фигуристы (Состав шоу может быть изменен).
— Количество зрителей на льду ограничено, выход на лед осуществляется только через каток, но шоу можно будет посмотреть с берега, — рассказывают «КП-Екатеринбург» организаторы.
Ранее Илья Авербух презентовал в Екатеринбурге новую версию ледового мюзикла «Кармен». В главной роли выступила Евгения Медведева. Перед премьерой Илья Авербух рассказал «КП-Екатеринбург» о создании шоу, причинах снятия «Ледникового периода» с эфира, здоровье Романа Костомарова и сколько еще хочет детей от Лизы Арзамасовой.