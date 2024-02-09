Илья Авербух бесплатно покажет в Екатеринбурге ледовое шоу

Известный фигурист приедет в уральскую столицу в рамках первого всероссийского зимнего фестиваля WinterFest. Днем на катке в Преображенском парке Илья Авербух проведет мастер-класс для юниоров. После него призер Олимпийских игр расскажет молодым екатеринбургским спортсменам, как пережить поражения и прийти к победе.