В Ростовской области «Валдаи» начнут курсировать в Азов и Романовскую этой весной. Об этом сообщает gorodn.ru со ссылкой на региональное правительство. Судоходная пассажирская компания «Дон» в 2023 году прибрела два судна на подводных крыльях «Валдай».
Каждый вмещает в себя 45 пассажиров. Предполагается, что весной «Валдаи» отправятся из Ростова в Азов и Романовскую. Остановки будут в Старочеркасске, Багаевской, Пухляковской, а также в Семикаракорске и Константиновске.
Кроме того, в 2024 году областные власти хотят закупить судно «Метеор 120» для обслуживания маршрутов в Таганрог и Волгоград.
Напомним, глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что в 2026 году планируется создать регулярные водные пассажирские перевозки из Ростова в Крым и на Кубань.