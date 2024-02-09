Каждый вмещает в себя 45 пассажиров. Предполагается, что весной «Валдаи» отправятся из Ростова в Азов и Романовскую. Остановки будут в Старочеркасске, Багаевской, Пухляковской, а также в Семикаракорске и Константиновске.