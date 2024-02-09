Жители Воронежа пожаловались на выгуливающего по 50 собак мужчину

Местные жители сообщили губернатору Воронежской области о хозяине приюта, который ежедневно выгуливает сразу по 50 собак по берегу водохранилища. У главы региона воронежцы попросили помощи.
Известный городу зоозащитник Юрий Шаманин содержит приют «Дора» на Левом берегу. В его обиталище находится тысяча беспризорных животных, которых горожане подкидывают гуманисту. По словам местных жителей, владелец приюта стал выводить питомцев на территорию замерзшего водохранилища.
— О прогулках с детьми около приюта нет и речи. Это берег водохранилища. Выгуливать собак по замерзшему водоему — это маразм. А потом каждое лето службы рапортуют, сколько заразы в городском водохранилище, — написали в соцсети губернатору возмущенные горожане. — Выгуливает собак Шамарин не по правилам — десятки животных без поводков и намордников.
Напомним, что Юрий Иванович организовал самый большой приют в столице Черноземья около 30 лет назад. С тех пор ему все несут и несут бездомных собак. Сейчас по словам зоозащитника в его обители размещается около 1400 питомцев.
Ранее «МК в Воронеже» сообщал: В Воронеже отловят три тысячи безнадзорных собак. Строительство приюта для собак в Воронеже завершат летом 2024 года.