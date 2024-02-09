Жители Воронежа пожаловались на выгуливающего по 50 собак мужчину

— О прогулках с детьми около приюта нет и речи. Это берег водохранилища. Выгуливать собак по замерзшему водоему — это маразм. А потом каждое лето службы рапортуют, сколько заразы в городском водохранилище, — написали в соцсети губернатору возмущенные горожане. — Выгуливает собак Шамарин не по правилам — десятки животных без поводков и намордников.