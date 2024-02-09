В ряде регионов Узбекистана наблюдается рост заболеваемости гепатитом А

Как сообщила руководитель информационной службы Комитета по санитарно-эпидемиологическому благополучию и общественного здоровья Мафтуна Саидова, на данный момент в республике гепатитом А заражены 9507 детей.
Рост показателей заболеваемости отмечается в Андижанской, Бухарской, Наманганской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Ферганской областях, а также в республике Каракалпакстан.
Мафтуна Саидова также отметила, что вакцинация предотвращает передачу вируса в 94−98 процентах случаев. Против гепатита А в основном вакцинируются дети в возрасте от 18 месяцев до 14 лет. После вакцинации у человека формируется иммунитет к гепатиту А, который сохраняется в течение 15 лет.
Отмечается, что вакцинация разовая, повторной вакцинации не требуется. В минувшем году были привиты 365 167 детей по всей республике. Также из местного бюджета ряда регионов, в том числе и столицы, на вакцинацию детей с инвалидностью и социально незащищенных выделено более 4 млрд сумов.