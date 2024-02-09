В ряде регионов Узбекистана наблюдается рост заболеваемости гепатитом А

Мафтуна Саидова также отметила, что вакцинация предотвращает передачу вируса в 94−98 процентах случаев. Против гепатита А в основном вакцинируются дети в возрасте от 18 месяцев до 14 лет. После вакцинации у человека формируется иммунитет к гепатиту А, который сохраняется в течение 15 лет.