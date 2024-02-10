Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

По словам метеоролога, ночь на воскресенье ожидается тоже холодной, в Москве около 18−20 градусов мороза, а по области — от 18 до 23 градусов ниже нуля. Днем воскресенья начнется постепенное повышение температуры, в столице — минус 7−9, по области — от 6 до 11 градусов ниже нуля, что на 9 градусов ниже нормы. «Часов в 12 начнется небольшой снег, который к вечеру станет умеренным», — добавил он.