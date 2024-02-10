Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Погода в субботу в Москве прогнозируется солнечной, но морозной. Однако в воскресенье уже будет облачно и начнутся осадки в виде снега, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Завтра и послезавтра суперморозные дни. Температуры совершенно январские, но не московские, а гораздо более северных регионов. Антициклональный режим погоды. В субботу ожидается холодный юго-восточный ветер, но он будет очень слабым, почти штилевым и будет красивая солнечная, но морозная погода со сверкающим снегом», — сказал он, отметив что в воскресенье будет облачная погода и начнется снег.
Вильфанд рассказал, что в ночь на субботу температура в Москве будет около минус 22−24 градусов, а по области — до минус 27. Днем ожидается минус 11−13 градусов в столице и 10−15 градусов ниже нуля — по области, добавил он, отметив, что температурный фон будет на 11 градусов ниже нормы.
По словам метеоролога, ночь на воскресенье ожидается тоже холодной, в Москве около 18−20 градусов мороза, а по области — от 18 до 23 градусов ниже нуля. Днем воскресенья начнется постепенное повышение температуры, в столице — минус 7−9, по области — от 6 до 11 градусов ниже нуля, что на 9 градусов ниже нормы. «Часов в 12 начнется небольшой снег, который к вечеру станет умеренным», — добавил он.