Свежие продукты от фермеров можно будет купить на ярмарках во Владивостоке, которые пройдут 10 и 11 февраля. На них будут представлены продовольственные товары от местных производителей, сообщили в мэрии.
Ярмарочные площадки развернут в субботу и воскресенье в разных районах города с 9:00 до 20:00. Оба выходных дня фермеры представят твои товары на ярмарке в районе Жигура, 2б, а также в центре города на Верхнепортовой, 2 г.
11 февраля, в воскресенье, покупатели смогут приобрести фермерскую продукцию на Басаргина, 15.