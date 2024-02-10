Метель, снегопад и штормовой ветер: синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье

С 11 по 13 февраля Приморье окажется во власти теплого атмосферного фронта. Температура в нижней тропосфере постепенно повысится до 0 градусов, при этом у поверхности земли во многих районах и вовсе ожидается до +8°С. Выхолаживание воздуха начнется с 14 февраля, а с 16 февраля впервые с нового года возможен снег. Циклон с Желтого море принесет метель и штормовой ветер, сначала непогода разыграется во Владивостоке. Далее снег распространится на всю территорию края. Однако синоптики отмечают, что это лишь предварительный прогноз и информация будет уточняться.