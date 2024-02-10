Метель, снегопад и штормовой ветер: синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье

10 и 11 февраля в Приморском крае будет довольно тепло, Китайский новый год ожидается даже с плюсовыми температурами, правда не повсеместно. Однако уже в середине следующей неделе похолодает. Более того, по прогнозам специалистов портала «Примпогода», в следующую пятницу на край может выйти циклон с акватории Желтого моря.
В субботу погоду в Приморье определяет высотная ложбина, в крае преимущественно без осадков. Ожидается ветер северо-западный умеренный, на побережье местами до сильного. Температура воздуха +3…-8°C в зависимости от района.
В Уссурийске сегодня немного облачно, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха −2…-4°С.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер утром слабый, днем до умеренного. Жителям города самое время собираться на прогулку, воздух в городе прогреется до +1…+3°C.
С 11 по 13 февраля Приморье окажется во власти теплого атмосферного фронта. Температура в нижней тропосфере постепенно повысится до 0 градусов, при этом у поверхности земли во многих районах и вовсе ожидается до +8°С. Выхолаживание воздуха начнется с 14 февраля, а с 16 февраля впервые с нового года возможен снег. Циклон с Желтого море принесет метель и штормовой ветер, сначала непогода разыграется во Владивостоке. Далее снег распространится на всю территорию края. Однако синоптики отмечают, что это лишь предварительный прогноз и информация будет уточняться.