Главный бесплатный каток Владивостока снова открыли

По сообщению пресс-службы городской администрации, теперь каток работает в прежнем режиме, ежедневно с 10:00 до 21:00, кроме понедельника — санитарный день. Взять конки в бесплатном прокате можно в выходные с 14:00 до 19:00. Кстати, в субботу и воскресенье в дальневосточной столице обещают теплую погоду, самое время для прогулок и катания.