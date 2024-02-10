Главный бесплатный каток Владивостока снова открыли

Главная ледовая площадка для катания на коньках в столице Приморья снова открылась. Каток на стадионе «Авангард» заработал после перерыва в прежнем режиме. При этом покататься можно абсолютно бесплатно.
Прокат каньков, как и сам каток на стадионе не работали с 29 января. Связано это было с подготовкой площадки и проведению соревнований по ледовому спидвею. Кстати, уникальный вид соревнований вернулся в дальневосточную столицу спустя 42 года. О зрелищных гонках «КП-Владивосток» рассказывала в отдельном материале.
По сообщению пресс-службы городской администрации, теперь каток работает в прежнем режиме, ежедневно с 10:00 до 21:00, кроме понедельника — санитарный день. Взять конки в бесплатном прокате можно в выходные с 14:00 до 19:00. Кстати, в субботу и воскресенье в дальневосточной столице обещают теплую погоду, самое время для прогулок и катания.