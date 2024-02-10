До +4°С ожидается в Иркутске в субботу, 10 февраля

По области местами небольшой снег, в северных, Чунском, Тайшетском районах местами умеренный снег и мокрый снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура −4…+1°С, при облачной погоде −8…-13°С, в западных, центральных, южных районах +2…+7°С, в пониженных формах рельефа −2…-7°С, на севере Катангского −24…-29°С.