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Потепление сменят морозы. Стало известно, какой будет погода на 14 февраля в Иркутске 2024

До −26 градусов похолодает в Иркутске 14 февраля.
Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 50% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

День святого Валентина в разных странах негласно считается днем влюбленных. Отмечать в мире его начали в 19 веке. Многие в этот день устраивают своим половинкам сюрпризы, дарят подарки, кто-то планирует вырваться на свежий воздух, отправиться в небольшое путешествие (кстати, переправа на Ольхон уже открыта). Рассказываем, какой будет погода на 14 февраля в Иркутске 2024.

Погода на 14 февраля в Иркутске

Стоит отметить, что денек не обещает каких-то аномальных температур ни в плюс, ни в минус. Это выходные 10—11 февраля отличились потеплением, на смену которому снова нагрянет похолодание. К счастью, февраль — это не январь и таких морозов ждать уже не приходится. Однако, по утрам придется все же еще кутаться в теплые шарфы и обязательно брать перчатки и рукавицы. По прогнозу в понедельник, 12 числа, в столице Приангарья — снегопад, а после — со вторника — начнется, по словам синоптиков, существенное понижение температур воздуха. Так, погода на 14 февраля в Иркутске 2024 будет морозной и без осадков.

— В ночь на 14 число в областном центре температура воздуха составит −21…-26 градусов, — рассказала КП-Иркутск начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Анна Бабанова. — Днем показатели повысятся до −8…-13. Ожидается слабый юго-восточный ветер.

Погода на 14 февраля в Иркутске 2024: как отметить

В День святого Валентина в региональном центре дадут пару концертов и покажут несколько спектаклей о любви. Постановки сыграют актеры в Иркутском драмтеатре им. Н. П. Охлопкова, в Театре юного зрителя им. А. Вампилова и в культурно-досуговом центре «Орбита», а концерты состоятся в Иркутском музыкальном театре им. Н. М Загурского и в Органном зале — подробности здесь.

Да, день святого Валентина выпал в этом году на четверг — будний день. Но, если вы все же решите 14 февраля покататься на коньках, например, вечерком, то знайте, в Иркутске залили порядка 30 катков и кортов — ищите адреса здесь. А если любите вместе прокатиться с горок, то в областном центре можно найти их на любой вкус: и такие, где ездить можно на ледянке, и такие, куда стоит приехать со своим тюбом или взять «ватрушку» напрокат — подробности.

Вот такой будет погода на 14 февраля в Иркутске.