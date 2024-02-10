Потепление сменят морозы. Стало известно, какой будет погода на 14 февраля в Иркутске 2024

День святого Валентина в разных странах негласно считается днем влюбленных. Отмечать в мире его начали в 19 веке. Многие в этот день устраивают своим половинкам сюрпризы, дарят подарки, кто-то планирует вырваться на свежий воздух, отправиться в небольшое путешествие (кстати, переправа на Ольхон уже открыта). Рассказываем, какой будет погода на 14 февраля в Иркутске 2024.
Погода на 14 февраля в Иркутске
Стоит отметить, что денек не обещает каких-то аномальных температур ни в плюс, ни в минус. Это выходные
— В ночь на 14 число в областном центре температура воздуха составит −21…-26 градусов, — рассказала КП-Иркутск начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Анна Бабанова. — Днем показатели повысятся до −8…-13. Ожидается слабый юго-восточный ветер.
Погода на 14 февраля в Иркутске 2024: как отметить
В День святого Валентина в региональном центре дадут пару концертов и покажут несколько спектаклей о любви. Постановки сыграют актеры в Иркутском драмтеатре им. Н. П. Охлопкова, в Театре юного зрителя им. А. Вампилова и в культурно-досуговом центре «Орбита», а концерты состоятся в Иркутском музыкальном театре им. Н. М Загурского и в Органном зале — подробности здесь.
Да, день святого Валентина выпал в этом году на четверг — будний день. Но, если вы все же решите 14 февраля покататься на коньках, например, вечерком, то знайте, в Иркутске залили порядка 30 катков и кортов — ищите адреса здесь. А если любите вместе прокатиться с горок, то в областном центре можно найти их на любой вкус: и такие, где ездить можно на ледянке, и такие, куда стоит приехать со своим тюбом или взять «ватрушку» напрокат — подробности.
Вот такой будет погода на 14 февраля в Иркутске.