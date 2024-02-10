Потепление сменят морозы. Стало известно, какой будет погода на 14 февраля в Иркутске 2024

Стоит отметить, что денек не обещает каких-то аномальных температур ни в плюс, ни в минус. Это выходные 10—11 февраля отличились потеплением, на смену которому снова нагрянет похолодание. К счастью, февраль — это не январь и таких морозов ждать уже не приходится. Однако, по утрам придется все же еще кутаться в теплые шарфы и обязательно брать перчатки и рукавицы. По прогнозу в понедельник, 12 числа, в столице Приангарья — снегопад, а после — со вторника — начнется, по словам синоптиков, существенное понижение температур воздуха. Так, погода на 14 февраля в Иркутске 2024 будет морозной и без осадков.