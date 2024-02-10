Власти Владивостока планируют разгрузить от пробок два района

Планируемая дорожная сеть будет связывать Рудневский мост через район Зелёный Угол и объездную трассу Де Фриз — Седанка — Патрокл. Как сообщили в мэрии, строительство съезда, который позволит перераспределить потоки транспорта от улицы Зелёный Бульвар на объездную трассу, запланировано уже в этом году.