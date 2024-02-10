Власти Владивостока планируют разгрузить от пробок два района

Во Владивостоке работы по строительству новых дорог в районах Зелёного Угла и улицы Сабанеева будут вестись поэтапно с учетом ввода новых жилых комплексов. Этот вопрос накануне обсудили в администрации города с застройщиками.
Новые дороги позволят разгрузить районы, где уже сейчас, до ввода жилых комплексов, остро строит проблема заторов. Как рассказал директор Центра организации дорожного движения Александр Гревцев, в первую очередь построят магистральные дороги. Внутриквартальные проезды будут появляться по мере ввода жилья.
Планируемая дорожная сеть будет связывать Рудневский мост через район Зелёный Угол и объездную трассу Де Фриз — Седанка — Патрокл. Как сообщили в мэрии, строительство съезда, который позволит перераспределить потоки транспорта от улицы Зелёный Бульвар на объездную трассу, запланировано уже в этом году.
Напомним, всего пять крупных дорожных проектов реализуют во Владивостоке в 2024 году. Среди них в том числе строительстве развязки на трассе Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла.