К 240-летию Симферополя: необычные факты о столице Республики Крым

Пчела на главном городском символе появилась в 1971 году. Пять пчел и круг в центре с датой основания города на геральдическом щите образовывали цветок — символ столицы цветущего края. Нынешние большой и малый гербы, а также флаг Симферополя были утверждены городским советом в 2006 и подтверждены в 2015 году.