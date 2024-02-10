Сколько жилья выдали в Крыму детям-сиротам

«Дети в статусе сироты или без попечения родителей состоят в очереди на получение жилья. С 2014 года из федерального бюджета было выделено 724 млн, а из регионального — 1,287 млрд на обеспечение детей-сирот квартирами. Таким образом, 1284 квартиры сироты уже получили», — сообщила Лаврик на пресс-конференции, посвященной Году семьи в России.