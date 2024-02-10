Тяжелоатлет Акбар Джураев стал абсолютным чемпионом Азии

На чемпионате Азии по тяжёлой атлетике завершились состязания атлетов в весовой категории до 102 кг. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Олимпийский чемпион Акбар Джураев, завершив упражнение в рывке с 180 кг, в толчке поднял 220 кг, набрал в сумме 440 кг. В итоге атлет завоевал три «золота».
Никому из соперников не удалось побить эти результаты. Таким образом, Акбару Джураеву не было равных в его весовой категории. Как результат, к имеющимся регалиям Джураева добавился еще титул — абсолютный чемпион Азии.