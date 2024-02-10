В Казахстане 10 февраля из-за непогоды закрыли автодороги в 8 областях — где именно

АЛМАТЫ, 10 фев — Sputnik. В Казахстане 10 февраля 2024 года из-за непогоды ограничено движение автотранспорта на 15 участках автодорог республиканского значения в 8 областях. Об этом сообщает пресс-служба «КазАвтоЖола».
Абайская область
Трасса Алматы — Усть-Каменогорск — Семей — граница РФ, км. 2−113, участок от г. Семей до границы РФ — 111 км.
Актюбинская область
Самара — Шымкент, км. 773−855, от поселка Беккул Баба до города Хромтау — 82 км.
Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай, км. 0−234, от села Карабутак до границы Костанайской области — 234 км.
Самара — Шымкент, км. 965−1240, от поселка Карабутак до границы Кызылординской области — 275 км.
Самара — Шымкент, км. 855−965, от города Хромтау до поселка Карабутак — 110 км.
Актобе — граница РФ (на Орск), км. 39−136, от поселка Шамши Калдаякова до границыРФ — 97 км.
Восточно-Казахстанская область
Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ, км. 105−123, от города Шемонаиха до границы РФ. — 18 км.
Карагандинская область
Екатеринбург — Алматы, Северо-Восточный обход, км. 0−16, от села Пришахтинск до села Новостройка — 16 км.
Костанайская область
Жезказган — Петропавловск, км. 252−335, от границы Улытауской области до города Аркалык — 83 км.
Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай, км. 234−386, от границы Актюбинской области до поселка Денисовка — 152 км.
Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай, км. 386−503, от поселка Денисовка до города Рудный — 117 км.
Кызылординская область
Самара — Шымкент, км. 1802−1240, от границы Актюбинской области до города Кызылорда — 562 км.
Северо-Казахстанская область
Екатеринбург — Алматы, км. 834−856, от села Чистополье до границы Акмолинской области — 22 км.
Булаево — Возвышенка — Мологвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское, км.116−228, от села Молодогвардейское до села Рощинское — 112 км.
Улытауская область
Жезказган — Петропавловск, км. 137−252, от поселка Улытау до границы Костанайской области — 115 км.
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 404 единиц техники и 620 человек.