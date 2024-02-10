В Казахстане 10 февраля из-за непогоды закрыли автодороги в 8 областях — где именно

АЛМАТЫ, 10 фев — Sputnik. В Казахстане 10 февраля 2024 года из-за непогоды ограничено движение автотранспорта на 15 участках автодорог республиканского значения в 8 областях. Об этом сообщает пресс-служба «КазАвтоЖола».