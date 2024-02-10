На Северном речном вокзале появилась лыжная трасса с пунктом проката снаряжения

В акватории канала имени Москвы напротив Северного речного вокзала появилась лыжная трасса. Она состоит из трех кругов протяженностью один, два и четыре километра. Это позволяет комбинировать отрезки и выбирать для тренировок участки нужной дистанции. Горожане могут приходить со своим снаряжением либо взять лыжи, палки и ботинки бесплатно в пункте проката.
Лыжня работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Выход на нее находится рядом с причалом № 10.
Каждые выходные тренер — преподаватель по лыжным гонкам и физической культуре будет проводить бесплатные занятия для всех желающих. По субботам к ним можно присоединиться с 12:00 до 13:00 и с 15:00 до 16:00, а по воскресеньям — с 12:00 до 13:00.
После реставрации Северный речной вокзал стал одним из самых популярных мест отдыха в городе. В 2023 году на его территории прошло более 320 мероприятий, их посетили свыше 2,7 миллиона человек.