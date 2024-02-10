На Северном речном вокзале появилась лыжная трасса с пунктом проката снаряжения

Каждые выходные тренер — преподаватель по лыжным гонкам и физической культуре будет проводить бесплатные занятия для всех желающих. По субботам к ним можно присоединиться с 12:00 до 13:00 и с 15:00 до 16:00, а по воскресеньям — с 12:00 до 13:00.