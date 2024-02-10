Пермский театр оперы и балета сообщил о кончине своего солиста

— С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни солист Пермской оперы Павел Евгеньевич Рейман, — сообщили в телеграмм-канале Пермского театра оперы и балета.
За четверть века работы в театре Павел Евгеньевич выступил во многих спектаклях: «Орлеанская дева», «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и других. Одной из его последних и запоминающихся его работ стала роль Оранго в постановке Алексея Мирошниченко.
Артист родился в Чите. В 1987-м окончил духовое отделение Читинского музыкального училища, в 1999-м — Нижегородскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки, и сразу же поступил в труппу Пермской оперы.
Павел Рейман занимался спортом, моржеванием, обожал играть в шахматы. Он совсем немного не дожил до своего юбилея. В конце февраля ему исполнилось бы 60 лет.
О дате и месте прощания в театре сообщат отдельно.
Приносим искренние соболезнования родным и близким Павла Евгеньевича.