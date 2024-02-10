Пермский театр оперы и балета сообщил о кончине своего солиста

За четверть века работы в театре Павел Евгеньевич выступил во многих спектаклях: «Орлеанская дева», «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и других. Одной из его последних и запоминающихся его работ стала роль Оранго в постановке Алексея Мирошниченко.