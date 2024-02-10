Дорожники борются с последствиями сильного снегопада в Волгоградской области

В обладминистрации сообщили, что количество песко-соляной смеси было увеличено в связи с непрекращающимся снегопадом.
За сутки к работе на магистралях привлекли 225 единиц спецтехники. Наибольшее количество машин вышли на дороги южных и центральных районов области. Сейчас дорожники продолжают работать в Алексеевском, Кумылженском, Дубовском, Серафимовичском, Городищенском, Калачевском, Котельниковском, Октябрьском, Светлоярском, Суровикинском, Чернышковском, Быковском, Ленинском и Среднеахтубинском районах.
Отметим, при необходимости для обеспечения безопасного проезда автотранспорта на региональных направлениях могут задействовать более полутысячи машин, на федеральных — 225. Задачу привести в готовность все силы и средства для борьбы со снегопадом ранее поставил губернатор Андрей Бочаров.