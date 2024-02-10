Дорожники борются с последствиями сильного снегопада в Волгоградской области

Отметим, при необходимости для обеспечения безопасного проезда автотранспорта на региональных направлениях могут задействовать более полутысячи машин, на федеральных — 225. Задачу привести в готовность все силы и средства для борьбы со снегопадом ранее поставил губернатор Андрей Бочаров.