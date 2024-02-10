В Кузбассе на старт «Лыжни России» вышли более 10 тысяч человек

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проходит уже в 42-й раз. Кузбасс не остался в стороне от масштабного спортивного события. На старт лыжного забега вышли более 10 тысяч человек как любители, так и профессиональные спортсмены. Многие участвуют семьями. В числе VIP-персон на кузбасской лыжне серебряный призер Олимпийских игр Александр Бессмертных.