В Новосибирске 17 человек заболели гонконгским гриппом

За пятую неделю 2023 года у жителей Новосибирска выявили 17 случаев заражения гонконгским гриппом. Об этом сообщили в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ.
Также сообщается, что заболеваемость гриппом и ОРВИ повышена на 20% в 29 городах, в том числе и в Новосибирске. Всего выявили 85 случаев вирусов гриппа А (H3N2) — гонконгского гриппа. Из них 17 человек проживает в Новосибирске.
Также 118 случаев тяжелого протекания ОРВИ выявили на прошлой неделе. 70 из них обследовали в Новосибирске, Самаре, а также в Санкт-Петербурге и Чите. В Новосибирске гонконгским гриппом заболел один ребенок.