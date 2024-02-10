В Новосибирске 17 человек заболели гонконгским гриппом

Также сообщается, что заболеваемость гриппом и ОРВИ повышена на 20% в 29 городах, в том числе и в Новосибирске. Всего выявили 85 случаев вирусов гриппа А (H3N2) — гонконгского гриппа. Из них 17 человек проживает в Новосибирске.