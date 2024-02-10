Авербух сообщил детям из Перми, что в танцы на льду его привели против воли

«Из всех секций, куда меня отправляла мама в детстве, меня выгоняли, так как я был бесперспективным. Но мама была не согласна с этим. И она привела меня и в танцы на льду против моей воли. Я считал это не мальчуковым занятием и хотел был хоккеистом», — пояснил он.