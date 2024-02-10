Авербух сообщил детям из Перми, что в танцы на льду его привели против воли

Фигурист Илья Авербух рассказал на встрече с детьми из школ спортивного катания Перми, что в танцы на льду его привели против воли, сообщает корреспондент perm.aif.ru с мероприятия.
«Из всех секций, куда меня отправляла мама в детстве, меня выгоняли, так как я был бесперспективным. Но мама была не согласна с этим. И она привела меня и в танцы на льду против моей воли. Я считал это не мальчуковым занятием и хотел был хоккеистом», — пояснил он.
Илья Авербух также рассказал, что «Терпение и труд всё перетрут» — главное правило для него, как для спортсмена. Он заметил, что вокруг него были более талантливые дети, но, возможно, менее трудолюбивые.
Напомним, 10 февраля фигурист встретился с юными фигуристами из Перми, поделился секретами фигурного катания и ответил на их вопросы.