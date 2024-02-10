Волгоградцам напомнили, для кого пневмония особенно опасна

В некоторых случаях она даже приводит к летальному исходу. Поэтому важно обезопасить организм от этого недуга.
Пневмония представляет собой воспаление легких, которое могут спровоцировать вирусы, бактерии или грибки, отмечает руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.
По словам специалиста, этот недуг может развиться у каждого человека. Однако наиболее уязвимы дети в возрасте до 5 лет, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями — обструктивной болезнью легких и астмой.
Также риск появления пневмонии повышается у людей со сниженным иммунитетом.
Среди симптомов пневмонии: высокая температура, сильный кашель, боли в боку, слабость, одышка, утомляемость и головные боли.
Начинать лечить это заболевание необходимо как можно раньше. Постановка диагноза осуществляется по итогам осмотра, а также рентгена или КТ, которые показывают пораженные части легких. Также у пациентов могут брать анализ крови и мокроты.
Своевременное начало лечения пневмонии позволит справиться с болезнью за пару недель. А вот заниматься самолечением опасно, поскольку высок риск развития осложнений, которые могут привести даже к летальному исходу.