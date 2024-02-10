Влияние смены часового пояса на здоровье: что говорят эксперты

Каждый из нас знает, насколько важна роль биологических часов в организме, которой управляет часть головного мозга, именуемая гипоталамусом. Гипоталамус от зрительных нервов получает прямую информацию о смене света и тьмы, и отвечает за выделение главного регулятора циркадного ритма — гормона мелатонина.