Китайский Новый год отметили в Нижнем Новгороде

«Сегодня нет ничего важнее во внешней политике нашей страны, чем укрепление российско-китайских отношений. Причем как на уровне провинций, городов, предприятий, так и на уровне взаимодействия между людьми. И задача Нижегородского отделения “Российско-китайской дружбы” — развивать именно гуманитарное направление. С начала этого года мы провели уже несколько мероприятий, которые объединили студентов двух наших стран, но празднование китайского Нового года в главном городском парке позволило вовлечь в знакомство с этой страной простых жителей Нижнего Новгорода, в том числе и совсем юных нижегородцев. В общение с ними с удовольствием включились и наши студенты из Китая. Такой формат настраивает на создание дружеских связей и может побудить детей и взрослых, например, к изучению языка и культуры наших партнеров, что будет способствовать развитию сотрудничеству между Россией и Китаем», — подчеркнул Виктор Сдобняков.