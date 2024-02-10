Китайский Новый год отметили в Нижнем Новгороде

Свое видеоприветствие участникам мероприятия направил Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо. С приветственным словом и поздравлениями к гостям обратилась также министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.
«В этом году мы отмечаем 75-летие со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, также мы запускаем Год культуры России и Китая. Наше Генеральное консульство готово и дальше укреплять связи с Нижегородской областью, способствовать углублению традиционной дружбы и практического сотрудничества между Нижегородской областью и регионами Китая, тем самым внести свой вклад в дальнейшее развитие китайско-российских отношений», — отметил Сян Бо.
По данным министерства международных и межрегиональных связей, в настоящее время у Нижегородской области уже 6 регионов-партнеров в Китае: провинции Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город центрального подчинения Чунцин. У муниципалитетов Нижегородской области 7 китайских побратимов, в том числе 3 — у Нижнего Новгорода: Цзинань, Харбин и Хэфэй.
«Мы активно сотрудничаем с китайскими регионами по самым разным направлениям, будь то промышленность или образование. Благодаря расширению сфер нашего взаимодействия с Китаем сегодня мы имеем уникальную возможность погрузиться в богатую китайскую культуру и традиции, самой яркой из которых является празднование Нового года — праздника Весны. Желаю всем участникам торжества реализации намеченных целей и исполнения заветных желаний. Пусть китайский Новый год станет временем радостного общения, вдохновения и творчества», — сказала Ольга Гусева.
В мероприятии приняли активное участие иностранные студенты, обучающиеся в ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГПУ им. К. Минина, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, НГК им. М. И. Глинки и НИУ ВШЭ-НН.
Они провели для гостей парка мастер-классы по плетению китайских узлов и написанию иероглифов, а также продемонстрировали церемонию чаепития и роспись масок.
Кроме того, в Детском центре состоялся концерт российских и иностранных студентов.
Важность проведения данного мероприятия отметил ректор Мининского университета и председатель Нижегородского отделения «Общества российско-китайской дружбы» Виктор Сдобняков.
«Сегодня нет ничего важнее во внешней политике нашей страны, чем укрепление российско-китайских отношений. Причем как на уровне провинций, городов, предприятий, так и на уровне взаимодействия между людьми. И задача Нижегородского отделения “Российско-китайской дружбы” — развивать именно гуманитарное направление. С начала этого года мы провели уже несколько мероприятий, которые объединили студентов двух наших стран, но празднование китайского Нового года в главном городском парке позволило вовлечь в знакомство с этой страной простых жителей Нижнего Новгорода, в том числе и совсем юных нижегородцев. В общение с ними с удовольствием включились и наши студенты из Китая. Такой формат настраивает на создание дружеских связей и может побудить детей и взрослых, например, к изучению языка и культуры наших партнеров, что будет способствовать развитию сотрудничеству между Россией и Китаем», — подчеркнул Виктор Сдобняков.
После в нижегородском парке состоялось костюмированное шествие с огромными макетами-драконами и традиционными масками.
В завершение мероприятия все желающие прокатились на катке.