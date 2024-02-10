Из-за чумы свиней в одном из районов Молдовы ввели карантинный режим

На территории Кагульского района введен 45-дневный карантин начиная с 7 февраля.
Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям Кагульского района после того, как заражение африканской чумой свиней было подтверждено у дикого кабана, который был найден мертвым в приграничной зоне Кагула, недалеко от сел Зырнешть и Пайку.
В этих условиях Кагульская комиссия по ЧС утвердила План мер и ограничений по ликвидации и предотвращению распространения африканской чумы свиней.
Согласно решению комиссии, территориальное подразделение по продовольственной безопасности запретит на время карантина перевозку свиней в пределах Кахульского района, убой, отчуждение, покупку животных, ввоз кормов из и в хозяйств граждан, запрет продажи свиней на рынках животных.