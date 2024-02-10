Из-за чумы свиней в одном из районов Молдовы ввели карантинный режим

Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям Кагульского района после того, как заражение африканской чумой свиней было подтверждено у дикого кабана, который был найден мертвым в приграничной зоне Кагула, недалеко от сел Зырнешть и Пайку.