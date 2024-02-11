Новогодние световые украшения в Москве оставят до весны

По его словам, в середине января были убраны более тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. При этом на улицах, площадях, в парках и скверах столицы оставят более четырех тысяч световых украшений. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей Москвы, отметил Бирюков.