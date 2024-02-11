В Хабаровском крае прошел этап «Лыжни России»‎

Соревнования проходили в селе Ильинка на спортивной базе Академии физкультуры. Длина дистанции составила пять и десять километров для мужчин. Более длинную дистанцию проходили мужчины от 19 до 49 лет.

Победителем среди девушек 15−18 лет стала Алина Рубцова. Она прошла трассу за 16 минут 20 секунд. В возрастной группе 10−14 лет победу одержала Дарья Остапенко, показавшая время в 19 минут 35 секунд.

Среди женщин старше 50 лет первой пришла Наталья Наумова. Ее результат — 17 минут 23 секунды. В группе от 30 до 40 лет первой пришла к финишу Надежда Кузнецова (14 минут 39 секунд). Она опередила свою более младшую соперницу из возрастной группы 19−29 лет Варвару Погибу — она показала время в 15 минут 01 секунду.

У мужчин старше 50 лет лидером стал Евгений Мишин с результатом в 14 минут 17 секунд. Борьба развернулась в группе мужчин от зо до 49 лет — здесь было сразу 40 претендентов на победу. Первым пришел Дмитрий Беспалько. Его время — 26 минут 7 секунд. Он опередил Константина Кузнецова всего на 24 секунды.