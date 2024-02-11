В Хабаровском крае прошел этап «Лыжни России»‎

Смогли закончить дистанцию 156 человек.
Соревнования проходили в селе Ильинка на спортивной базе Академии физкультуры. Длина дистанции составила пять и десять километров для мужчин. Более длинную дистанцию проходили мужчины от 19 до 49 лет.
Победителем среди девушек 15−18 лет стала Алина Рубцова. Она прошла трассу за 16 минут 20 секунд. В возрастной группе 10−14 лет победу одержала Дарья Остапенко, показавшая время в 19 минут 35 секунд.
Среди женщин старше 50 лет первой пришла Наталья Наумова. Ее результат — 17 минут 23 секунды. В группе от 30 до 40 лет первой пришла к финишу Надежда Кузнецова (14 минут 39 секунд). Она опередила свою более младшую соперницу из возрастной группы 19−29 лет Варвару Погибу — она показала время в 15 минут 01 секунду.
Кирилл Огнев в группе от 19 до 29 лет показал результат в 26 минут 16 секунд на десятикилометровой трассе. Соперники, занявшие второе (Павел Ляпин) и третье (Антон Кондратьев) место отстали от него всего на 5 и 9 секунд.
Роман Портнягин среди юношей 15−19 лет показал результат в 15 минут 02 секунды. Среди школьников 10−14 лет первым с результатом в 18 минут 20 секунд стал Никита Войтехович.
Не смог закончить дистанцию 21 участник, у одного спортсмена судьи аннулировали результат. Еще трое зарегистрировались на соревнования, но не пришли.
Еще 414 спортсменов прошли трассы в пять и десять километров на базе в селе Воронежское-1.