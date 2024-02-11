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В Хабаровском крае прошел этап «Лыжни России»‎

В Хабаровске подвели итоги всероссийского соревнования «Лыжня России»‎, прошедшего в селе Ильинка.

Смогли закончить дистанцию 156 человек.

Соревнования проходили в селе Ильинка на спортивной базе Академии физкультуры. Длина дистанции составила пять и десять километров для мужчин. Более длинную дистанцию проходили мужчины от 19 до 49 лет.

Победителем среди девушек 15−18 лет стала Алина Рубцова. Она прошла трассу за 16 минут 20 секунд. В возрастной группе 10−14 лет победу одержала Дарья Остапенко, показавшая время в 19 минут 35 секунд.

Среди женщин старше 50 лет первой пришла Наталья Наумова. Ее результат — 17 минут 23 секунды. В группе от 30 до 40 лет первой пришла к финишу Надежда Кузнецова (14 минут 39 секунд). Она опередила свою более младшую соперницу из возрастной группы 19−29 лет Варвару Погибу — она показала время в 15 минут 01 секунду.

У мужчин старше 50 лет лидером стал Евгений Мишин с результатом в 14 минут 17 секунд. Борьба развернулась в группе мужчин от зо до 49 лет — здесь было сразу 40 претендентов на победу. Первым пришел Дмитрий Беспалько. Его время — 26 минут 7 секунд. Он опередил Константина Кузнецова всего на 24 секунды.

Кирилл Огнев в группе от 19 до 29 лет показал результат в 26 минут 16 секунд на десятикилометровой трассе. Соперники, занявшие второе (Павел Ляпин) и третье (Антон Кондратьев) место отстали от него всего на 5 и 9 секунд.

Роман Портнягин среди юношей 15−19 лет показал результат в 15 минут 02 секунды. Среди школьников 10−14 лет первым с результатом в 18 минут 20 секунд стал Никита Войтехович.

Не смог закончить дистанцию 21 участник, у одного спортсмена судьи аннулировали результат. Еще трое зарегистрировались на соревнования, но не пришли.

Еще 414 спортсменов прошли трассы в пять и десять километров на базе в селе Воронежское-1.

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