Погода очень удивит хабаровчан в начале рабочей недели

На следующей неделе погода в Хабаровском крае будет разной. Но в целом температура воздуха в крае будет повышаться. Атмосферное давление будет в пределах нормы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на данные Центра погоды Фобос.
12 февраля, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью −12..14°, днем −2..-4°, ветер юго-западный, до 6 м/сек.
13 февраля, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью −3..-5°, днем 0..+2°, ветер юго-западный, умеренный.
14 февраля, в течение суток ожидается ясная погода, небольшой снег, возможен туман; ночью и днем −6..-8°, ветер западный, умеренный.
15 февраля, ожидается ясная погода; ночью −17..19°, днем −11..13°, ветер западный, умеренный.
16 февраля, ожидается переменная облачность; ночью −19..22°, днем −10..12°, ветер юго-западный, умеренный.