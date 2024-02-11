Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Погода очень удивит хабаровчан в начале рабочей недели

Согласно данным «Фобоса», в краевой столице ожидается необычная для середины февраля плюсовая температура.
Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 90% 755 мм рт. ст. +12°
Источник: Freepik

На следующей неделе погода в Хабаровском крае будет разной. Но в целом температура воздуха в крае будет повышаться. Атмосферное давление будет в пределах нормы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на данные Центра погоды Фобос.

12 февраля, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью −12..14°, днем −2..-4°, ветер юго-западный, до 6 м/сек.

13 февраля, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью −3..-5°, днем 0..+2°, ветер юго-западный, умеренный.

14 февраля, в течение суток ожидается ясная погода, небольшой снег, возможен туман; ночью и днем −6..-8°, ветер западный, умеренный.

15 февраля, ожидается ясная погода; ночью −17..19°, днем −11..13°, ветер западный, умеренный.

16 февраля, ожидается переменная облачность; ночью −19..22°, днем −10..12°, ветер юго-западный, умеренный.