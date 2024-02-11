10-метровый китайский дракон взвился над волгоградским ЦПКиО

В Волгограде с размахом встретили Китайский Новый год, также известный как праздник весны или Лунный Новый год. 10 февраля в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда собрались семьи с детьми, молодежь и люди старшего возраста.
Празднование началось с того, что в небо над автодромом волгоградского ЦПКиО поднялся 10-метровый китайский дракон. Посетители парка встретили появление мифического существа с восторгом, после чего его пронесли по ледовой арене.
Жителей и гостей Волгограда развлекали аниматоры в костюмах Большой Панды и Лисы. Пока на катке звучала национальная музыка, гости мероприятия участвовали в культурной программе, танцевали, ели пельмени и примеряли маски дракона. В конце праздника гостям показали огненное шоу.