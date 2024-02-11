В Омске введут систему оповещения жителей о ЧС и военных действиях

Напомним, в июле 2023 года глава города распорядился создать МАСЦО для «своевременного доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, образующихся при угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий».