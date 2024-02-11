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В Омске введут систему оповещения жителей о ЧС и военных действиях

На эти цели было выделено более 250 млн рублей.
Источник: Om1.ru

В городе планируют ввести в эксплуатацию муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения местных жителей о природных ЧС и военных действиях. Соответствующий проект постановления, подписанный мэром Сергеем Шелестом, опубликован на сайте мэрии.

Градоначальник поручил Департаменту общественной безопасности обеспечить поддержание МАСЦО в постоянной готовности к эксплуатации. На систему оповещения было выделено более 250 млн рублей из городского бюджета.

Напомним, в июле 2023 года глава города распорядился создать МАСЦО для «своевременного доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, образующихся при угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий».

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