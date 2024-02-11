В Красноярск возвращается зимняя погода

После весенней погоды в Красноярск вернулась зима: выпал снег и похолодало.
По данным метеосервиса rp5, в течение дня в Красноярске температура воздуха опустится с −4 до −9, а после 23 часов — до −10. 11 февраля ветер продолжает утихать: в течение дня его порывы будут достигать 3−6 метров в секунду.
В Среднесибирском УГМС «КП»-Красноярск сообщили, что в Туруханском районе, на севере центральных районов и в горах южных районов Красноярского края местами пройдут сильные снегопады.
На дорогах сохраняется гололедица. Водителей просят соблюдать осторожность и не превышать скорость.