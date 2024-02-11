Дивногорские спасатели помогли сразу пяти «любителям активного отдыха»

Вечером 10 февраля поступило сообщение о двух туристах, которым требовалась эвакуация — их палатку сдуло сильным ветром. Во время выезда спасатели обнаружили еще троих мужчин, нуждающихся в помощи. Выяснилось, что их снегоход провалился под лед. Всех спасенных граждан доставили в расположение отряда, помощь врачей не потребовалась.
«Любителям активного отдыха рекомендуем перед выездом на природу уточнять прогноз погоды. В случае неблагоприятных метеоусловий отложить выезд», — напоминают спасатели.
Ранее жители края массово поехали на Красноярское водохранилище, после чего все выезды на лед были закрыты. Проезд по переправе база «Белые паруса» — поселок Хмельники — база «Берендей» разрешили только жителям поселков Хмельники и Бахта, посетителям базы отдыха «Берендей» при предъявлении документов.