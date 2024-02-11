Сотрудники ГИБДД Красноярска вышли на радиоволну дальнобойщиков

Накануне, 10 февраля, сотрудники ведомства провели рейд, в ходе которого проверяли у дальнобойщиков документы, соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также техсостояние автомобилей. Дорожные полицейские вышли в эфир радиоволны, которую используют водители большегрузов, и довели до водителей профилактическую информацию. Дальнобойщикам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также посоветовали избегать опасных маневров.