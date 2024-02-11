Стало известно, кто из артистов исполнил песню омича в шоу «Конфетка» на ТНТ

Ранее портал Om1.ru писал о железнодорожнике из Омска, который стал звездой шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. В передаче популярные артисты перепевают песни авторов из интернета. Самое лучшее исполнение определят члены жюри и зрители в зале, а автор оригинала получит приз в 300 тысяч рублей.
В недавнем выпуске шоу участие принял омич Сергей Романов. Он работает монтёром на железной дороге, а в свободное время пишет стихи и музыку, а ещё неплохо поёт. Его текст исполнил Dava (Давид Манукян).
«Прекрасная песня, очень глубокая и душевная. Спасибо большое. Я хочу сказать, что песня выбрала меня. И когда записывали, я её прочувствовал, она очень сильно во мне откликнулась», — сказал певец после исполнения.
Сергею очень понравилось выступления Давида. Однако, главный приз выиграл не он. Победителем стал житель Сургута.