В Новосибирске молния ударила в телевышку

Жители Новосибирска заметили молнию во время оттепели в субботу, 10 февраля. Она ударила в телевышку.
Редкое для зимы явление запечатлела горожанка Марина Алешина.
Напомним, такое явление называют еще грозовой снежной бурей. Она возникает по тем же причинам, что и летом гроза — влажный и относительно теплый воздух начинает подниматься вверх, где сталкивается с холодом.
Новосибирцы не первый раз наблюдают редкое явление — снежную грозу — за эту зиму. 8 января в Каргате в небе промелькнули молнии. Ночью 11 января гром и молнии разбудили уже соседний райцентр — Баган.