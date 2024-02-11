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В Новосибирске молния ударила в телевышку

Необычное для зимы явление новосибирцы увидели 10 февраля.
Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 88% 756 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирска заметили молнию во время оттепели в субботу, 10 февраля. Она ударила в телевышку.

Редкое для зимы явление запечатлела горожанка Марина Алешина.

Напомним, такое явление называют еще грозовой снежной бурей. Она возникает по тем же причинам, что и летом гроза — влажный и относительно теплый воздух начинает подниматься вверх, где сталкивается с холодом.

Новосибирцы не первый раз наблюдают редкое явление — снежную грозу — за эту зиму. 8 января в Каргате в небе промелькнули молнии. Ночью 11 января гром и молнии разбудили уже соседний райцентр — Баган.