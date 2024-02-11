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Управление погодой на Южном Урале подхватил антициклон: будет очень морозно

Управление погодой на Южном Урале подхватил антициклон — в ближайшие ночи будет очень морозно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 88% 755 мм рт. ст. +12°

Например, как следует из прогноза Гидрометцентра РФ, ночью 12—14 февраля в Челябинске будет минус 20−23, днем — 7−12 градусов, без существенных осадков.

В среду, 13 февраля, быстрый циклон с Баренцева моря обеспечит небольшую порцию снега, погода кратковременно смягчится.

Согласно предварительному прогнозу, затем, с 14 по 18 февраля, под влиянием арктического антициклона ожидается погода с большой суточной амплитудой температуры: морозные ночи — минус 25−28, днем — 16−25 градусов, осадки маловероятны.

Самым холодным днем станет четверг — прогнозируется минус 25, а в ночь на пятницу столбики термометров в Челябинске опустятся минимум на 28 градусов.