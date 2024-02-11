Управление погодой на Южном Урале подхватил антициклон: будет очень морозно

Например, как следует из прогноза Гидрометцентра РФ, ночью
В среду, 13 февраля, быстрый циклон с Баренцева моря обеспечит небольшую порцию снега, погода кратковременно смягчится.
Согласно предварительному прогнозу, затем, с 14 по 18 февраля, под влиянием арктического антициклона ожидается погода с большой суточной амплитудой температуры: морозные ночи — минус 25−28, днем — 16−25 градусов, осадки маловероятны.
Самым холодным днем станет четверг — прогнозируется минус 25, а в ночь на пятницу столбики термометров в Челябинске опустятся минимум на 28 градусов.