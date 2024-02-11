Глава Приангарья поручил завершить капремонт детсада в Усть-Ордынском к маю

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Эхирит-Булагатский район побывал на территории детского сада № 28 «Туяна» в Усть-Ордынском. На объекте ведется капитальный ремонт по госпрограмме региона «Развитие образования». Финансирование работ составляет свыше 38 млн рублей, средства направили из местного и регионального бюджетов. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Ранее Игорь Кобзев поручил подготовить проект капремонта детсада и включить его в программу для дальнейшего проведения работ. К ремонту объекта приступили в прошлом году. В здании заменили кровлю, водостоки, вентиляцию, благоустроили проезды и площадки, установили ограждение, малые архитектурные формы, мусоросборник, уличное освещение. Также покрасили фасад, внутри здания оштукатурили и зашпатлевали стены, выполнили монтаж черновых полов, уложили плитку. В текущем году специалисты монтируют санфаянс, водопровод и канализацию, системы контроля доступа, видеонаблюдения, сборку теневых навесов.
По словам мэра Эхирит-Булагатского района Геннадия Осодоева, в 2024 году также выполнят ремонт подъезд к детскому саду. Асфальтированная дорога с тротуаром пройдут от центральной улицы посёлка. Проект стал победителем в конкурсе инициативных проектов Иркутской области, на его реализацию в региональном бюджете предусмотрено свыше 1,8 миллиона рублей.
Добавим, в рамках рабочей поездки губернатор также побывал в дацане «Тубдэн Даржелин», встретился с семьёй военнослужащих. Также он примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых встрече Сагаалгана — Нового года по восточному календарю и встретится с редакцией газеты «Усть-Ордын унэн».