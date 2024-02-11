Глава Приангарья поручил завершить капремонт детсада в Усть-Ордынском к маю

Ранее Игорь Кобзев поручил подготовить проект капремонта детсада и включить его в программу для дальнейшего проведения работ. К ремонту объекта приступили в прошлом году. В здании заменили кровлю, водостоки, вентиляцию, благоустроили проезды и площадки, установили ограждение, малые архитектурные формы, мусоросборник, уличное освещение. Также покрасили фасад, внутри здания оштукатурили и зашпатлевали стены, выполнили монтаж черновых полов, уложили плитку. В текущем году специалисты монтируют санфаянс, водопровод и канализацию, системы контроля доступа, видеонаблюдения, сборку теневых навесов.